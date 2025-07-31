Новинка в гардеробе: королева Камилла появилась на мероприятии с летней сумкой

Королева Камилла / © Getty Images

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В руках у Ее Величества в тот день была плетенная сумка Milana из рафии от бренда Rixo, стоимость которой составляет 145 фунтов стерлингов (почти 194 доллара). Бренд Rixo известен своими элегантными платьями в винтажном стиле с красивыми принтами, а также предлагает широкий выбор аксессуаров.

Сумка королевы Камиллы / © Getty Images

Сумка с плетеными ручками украшена цветочным узором, связанным крючком, ее Камилла сочетала с платьем длины миди в мелкий цветочный принт и бежевыми туфлями на невысоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

С этой сумкой мы видели королеву Камиллу впервые. Напомним, ранее мы рассказывали, какие любимые сумки есть в гардеробе у короля Чарльза.

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