Новинка в гардеробе: королева Камилла появилась на приеме в красивом платье любимого цвета

Чествовали на мероприятии творчество Уильяма Шекспира, а прием провели по случаю 400-летия со дня публикации первого собрания пьес Шекспира.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

76-летняя королева Камилла появилась на мероприятии в синем шелковом платье с мелкими точками и рюшами на груди и оборками на рукавах от Фионы Клэр. Королевский образ дополняла идеальная укладка, свежий маникюр, витнажный браслет на запястье от Van Cleef & Arpels из 18-каратного желтого золота и агата.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Не секрет, что синий цвет – один из любимых у Камиллы, поклонники даже нарекли его "королевским синим". А мы собрали для вас выходы Камиллы в таких луках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз появился на приеме в синем костюме, белой рубашке и с пыльно-розовым галстуком. Королевская пара любезно общалась с гостями.

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