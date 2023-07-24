Новинка в гардеробе: королева Камилла снова "выгуляла" любимое пальто

Дом является подтвержденным местом рождения Анны Сьюэлл, автора книги "Черная красавица". Королева приехала, чтобы посмотреть достопримечательность, а также узнать больше о благотворительной организации по защите животных.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Сегодня прохладная погода, поэтому Камилла облачилась в синее платье-рубашку с воротником и рукавами три четверти от Fiona Clare и сверху набросила свое новое синее пальто-накидку.

В руках Ее Величество несла небольшую бежевую плетеную сумку на коротких ручках от Bottega Veneta, стоимостью 2849 долларов. У Камиллы была ее стильная укладка и легкий дневной макияж на лице, на запястьях традиционно сверкало несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке и она была в жемчужных-серьгах клипсах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Камилла вместе с королем Чарльзом III посещали Уэльс. Там то мы впервые и увидели на королеве это синее пальто-накидку, кстати, выполнено оно в ее любимом цвете, который поклонники окрестили "королевским синим".

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