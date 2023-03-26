Новинка в гардеробе: королева Летиция в ярко-красном костюме пришла на аудиенцию

Ее Величество председательствовала на двух аудиенциях. Супруга короля Филиппа VI прибыла на мероприятие в красном брючном костюме из коллекции осень 2019 от ее любимого дизайнера Carolina Herrera – это новинка в королевском гардеробе, дополнив его белым топом в бельевом стиле и туфлями-лодочками из лаковой кожи красивого лилового оттенка на устойчивых каблуках от Patrizia Pepe.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Красивый и деловой лук Летиции прекрасно сочетался с серьгами от Gold&Roses, волосы она распустила и сделала красивую укладку и макияж в теплых оттенках на лице. На пальце у королевы сверкало ее любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в нашем материале мы вспоминали о том, в каких тиарах выходили замуж королевские невесты. Была среди них и королева Летиция.

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