Новинка в гардеробе: мама принцессы Уэльской сходила на скачки в шляпе дочери и с сумкой Birkin
В гардеробе у Кэрол Миддлтон появилась любимая многими знаменитостями сумка от Hermes.
Вчера мама принцессы Уэльской — Кэрол — посетила «Женский день» Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнема, составив компанию королеве Камилле, принцессе Анне и Заре Тиндалл.
71-летняя Кэрол Миддлтон была одета в этот день в пальто Really Wild Clothing, обута в высокие коричневые сапоги Russell & Bromley, на голове у нее была шляпа-федора Russell & Bromley, принадлежавшая ее дочери Кейт и украшена меховой лентой и меховой воротник был на шее.
В руках Миддлтон держала сумку Birkin Hermes из страусиной кожи с золотой фурнитурой, стоимость которой составляет приблизительно 40 тысяч долларов.
Сумка 2022 года, изготовлена вручную из лучшей страусиной кожи, известной своей характерной текстурой в горошек и прочностью. «Цвет сумки излучает классическую, сдержанную изысканность, а роскошная золотая фурнитура добавляет нотку вневременного гламура, создавая поразительный контраст, одновременно смелый и классический», — заявляет бренд.
Ранее мы рассказывали о любимых сумках Кэрол Миддлтон, с которыми она появлялась в светском обществе в тот или иной период времени. Сумки Birkin среди них не было, поэтому это, вероятно, новинка.