Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Новинка в гардеробе: мама принцессы Уэльской сходила на скачки в шляпе дочери и с сумкой Birkin

В гардеробе у Кэрол Миддлтон появилась любимая многими знаменитостями сумка от Hermes.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кэрол Миддлтон

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Вчера мама принцессы Уэльской — Кэрол — посетила «Женский день» Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнема, составив компанию королеве Камилле, принцессе Анне и Заре Тиндалл.

Кэрол Миддлтон и Майк Тиндалл / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Майк Тиндалл / © Getty Images

71-летняя Кэрол Миддлтон была одета в этот день в пальто Really Wild Clothing, обута в высокие коричневые сапоги Russell & Bromley, на голове у нее была шляпа-федора Russell & Bromley, принадлежавшая ее дочери Кейт и украшена меховой лентой и меховой воротник был на шее.

Принц Уильям и принцесса Кейт в этой же шляпе / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт в этой же шляпе / © Getty Images

В руках Миддлтон держала сумку Birkin Hermes из страусиной кожи с золотой фурнитурой, стоимость которой составляет приблизительно 40 тысяч долларов.

Сумка 2022 года, изготовлена ​​вручную из лучшей страусиной кожи, известной своей характерной текстурой в горошек и прочностью. «Цвет сумки излучает классическую, сдержанную изысканность, а роскошная золотая фурнитура добавляет нотку вневременного гламура, создавая поразительный контраст, одновременно смелый и классический», — заявляет бренд.

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Ранее мы рассказывали о любимых сумках Кэрол Миддлтон, с которыми она появлялась в светском обществе в тот или иной период времени. Сумки Birkin среди них не было, поэтому это, вероятно, новинка.

