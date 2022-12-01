Новинка в гардеробе: принцесса Кейт в платье Burberry посетила с Уильямом мэрию Бостона

Принц и принцесса Уэльские вчера прилетели в США, где проведут три дня, прежде чем в пятницу, 2 декабря, состоится церемония вручения премии Earthshot Prize.

Спускаясь по трапу самолета, принцесса Кейт продемонстрировала свой первый образ. Она была одета в костюм Alexander McQueen и серьги принцессы Дианы.

Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

На первом официальном мероприятии поездки королевская чета появилась в мэрии Бостона вместе с мэром Мишель Ву. Там принц Уильям выступил с небольшой речью, в которой сказал толпе, собравшейся у здания мэрии Бостона: "Спасибо мэру Ву и всем выносливым бостонцам, выдержавшим дождь! Есть две причины, по которым Бостон был очевидным выбором для проведения премии Earthshot Prize на втором году ее существования. Шестьдесят лет назад президент Джон Ф. Кеннеди в своей речи (12 сентября 1962 года президент выступил перед студентами университета Райса, в Хьюстоне, где рассказал о программе Аполлон и о предстоящем полете человека на Луну - Прим. ред.) бросил вызов американским инновациям и изобретательности. "Мы выбираем полет на Луну, - сказал он, - не потому, что это легко, а потому, что это сложно".

Именно эта речь Moonshot вдохновила меня на создание премии Earthshot с целью сделать то же самое для борьбы с изменением климата, что президент Кеннеди сделал для космической гонки. И где лучше провести церемонию награждения в этом году, чем в родном городе президента Кеннеди, в партнерстве с его дочерью и Фондом, который продолжает его наследие", - сказал принц Уэльский, пишет People.

Boston, what a welcome!



Looking forward to our time in the city, meeting inspiring communities and showcasing our 15 fantastic #EarthshotBoston2022 finalists to the world. pic.twitter.com/YlfBP5mZxe — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 30, 2022

"Бостон также был очевидным выбором, потому что ваши университеты, исследовательские центры и яркая стартап-сцена делают вас мировым лидером в области науки, инноваций и безграничных амбиций. Как и президент Кеннеди, Кэтрин и я твердо верим, что все мы способны достичь великих целей и что люди способны руководить, вводить новшества и решать проблемы", - добавил он. Более 1000 человек, собравшихся, чтобы увидеть пару, когда они вышли на сцену, встречали их аплодисментами.

Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

В этот раз на публике Кэтрин появилась в платье от Burberry, сшитом на заказ, поверх которого надела новое пальто от Alexander McQueen, подобрала к образу сумку-портфель от Mulberry и серьги Shyla с жемчужной подвеской. Обута была в замшевые изумрудные туфли.

Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

У принцессы Уэльской был более насыщенный, чем обычно, макияж, она подчеркнула глаза и губы, а также нанесла румяна. Волосы распустила и уложила легкими волнами.

Кейт в США / Фото: Getty Images

После этого мероприятия королевская пара отправилась на баскетбол.

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