Новинки осени: выходы принцессы Кейт в брючных костюмах

В последнее время супруга принца Уильяма часто появляется на публике именно в брючных костюмах. Оказывается, это не просто ее личный выбор или дань моде. Этому есть причина.

По мнению эксперта моды Миранды Холдер, причина кроется скорее всего в том, что у Кэтрин теперь новый статус.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Новая коллекция костюмов принцессы Кейт может свидетельствовать об изменении ее роли в королевской семье", - говорит эксперт в комментарии express. Ранее на прошлой неделе Кейт посетила некоммерческую благотворительную организацию по оказанию помощи молодежи Streets of Growth. В тот день на ней был приталенный жакет, белый топ под ним и брюки-клеш от Roland Mouret. Костюм принцесса сочетала с бежевыми остроносыми туфлями от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На авиабазу Королевского военно-морского флота Йовилтон Кэтрин приезжала в черном двубортном жакете от Holland Cooper и штанах-дудочках, костюм принцесса дополнила замшевыми туфлями Gianvito Rossi на устойчивых каблуках и серьгами Kiki McDonough.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А еще раньше принцесса посещала тюрьму HMP High Down в Суррее, где продемонстрировала элегантний лук в темно-синем брючном костюме от Alexander McQueen под который надела молочно-белый топ и обула туфли из замши от Gianvito Rossi на каблуках.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Модные костюмы Кейт шикарны, изысканны и подчеркивают ее великолепную фигуру.

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