Новое "фото дня": в аккаунте Елизаветы II вспомнили, как монарх праздновала бриллиантовый юбилей

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II будут отмечать уже совсем скоро. А в королевском аккаунте продолжают публиковать снимки Ее Величества, приуроченные к празднику.

Постить обещают снимки каждый день и аж до самого 2 июня – дня, когда начинаются длинные выходные у британцев, и когда стартуют масштабные мероприятия в честь платинового юбилея правления монарха.

"2012: королева машет толпе во время театрализованного представления в честь Бриллиантового юбилея на Темзе.

670 лодок приняли участие в параде на приливе Темзы, что сделало его самым большим парадом лодок в истории.

В 2012 году Венера прошла перед Солнцем, редкое астрономическое событие, которое не повторится до 2117 года", – говорится в подписи под новым "фото дня" королевы Елизаветы II.

Ранее мы публиковали снимок Ее Величества за 2011 год. Тогда королева посещала Тринити-колледж в Дублине.

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