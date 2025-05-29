Новое откровение герцогини: Меган Маркл рассказала, как выбирала имена своим детям

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская вернулась с последним эпизодом своего подкаста «Исповедь женщины-основательницы», в котором она берет интервью у деловых женщин об их пути к успеху.

В последнем выпуске своего подкаста она побеседовала с основательницей SPANX Сарой Блейкли и рассказала не только о своем начинании, но и о материнстве.

В эпизоде ​​Меган отметила, что процесс выбора названия для своей компании показался ей очень похожим на выбор имени для своих детей.

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Меган Маркл / © Getty Images

«Это ничем не отличается», — говорит она в беседе своей гостье. «Я скажу это каждой женщине в мире и каждому человеку в мире, который собирается родить ребенка: если у вас есть идея о том, как вы назовете этого ребенка, держите ее так близко к сердцу, пока этот ребенок не родится и ему не дадут имя. Не спрашивайте чьего-либо мнения», — сказала Меган.

«Конечно, все немного по-другому, когда вы называете ребенка в честь его бабушки, но она, как ни странно, королева Соединенного Королевства», — добавила герцогиня.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет, фото: кадр из фильма Netflix

Во время рождения Лилибет в июне 2021 года Гарри и Меган подтвердили, что они получили одобрение покойной королевы, прежде чем остановиться на имени, но многие приближенные к королевской семье не согласились с этим. Однако представитель герцога и герцогини Сассекских в то время подтвердил, что «герцог переговорил со своей семьей перед объявлением — фактически, его бабушка была первым членом семьи, которому он позвонил».

«Во время этого разговора он поделился с ними надеждой назвать свою дочь Лилибет в ее честь. Если бы она не поддержала, они бы не использовали это имя», пишет Hello!.

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Напомним, Меган и Гарри растят двоих детей — сына Арчи, которому недавно исполнилось шесть лет и дочь Лилибет, которой исполнится четыре года 4 июня.

Меган с сыном Арчи / © Getty Images