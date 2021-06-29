Новое заявление дворца: княгине Шарлин сделали две операции

Стали известны новые подробности состояния здоровья княгини Монако Шарлин.

На прошлой неделе дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что супруга князя Альбера II и мать принца Жака и принцессы Габриэллы находится у себя на родине в Южной Африке, где проходит курс лечения после лор-инфекции. Но теперь появилось новое заявление для прессы.

Накануне празднования 10-летнего юбилея со дня свадьбы Альбера II и Шарлин дворец выпустил еще одно заявление. В нем говорится, что княгиня получила некоторые осложнения после лор-инфекции и перенесла уже две операции. Вторая прошла в минувшую среду.

Княгиня Шарлин / Associated Press

"Принцесса Монако Шарлин выздоравливает после операции в Южной Африке, и ей пришлось принять трудное решение не возвращаться в Монако на 10-ю годовщину своей свадьбы", - говорится в заявлении, пишет People.

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Шарлин также вышла на связь в своем Instagram и опубликовала видео, приуроченное к годовщине свадьбы. Под роликом княгиня написала:

"В этом году я впервые не буду с мужем на годовщине нашей свадьбы в июле, что является трудным и грустным для меня. Однако у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать инструкциям медицинской бригады, даже если это было чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую невероятную поддержку", - сказала Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

По данным дворца, княгиня, перенесшая вторую операцию в среду, останется в Южной Африке на неопределенный срок, поскольку ей еще предстоит пройти дополнительные процедуры. Известно, что в прошлом месяце князь вместе с детьми прилетал в ЮАР, чтобы повидаться с Шарлин. Фотографии были опубликованы в Instagram Шарлин. Возможно, семейство отправится в Африку снова, чтобы навестить и поддержать княгиню.

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Свадьба Шарлин и князя Альбера II (7 фото)

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