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Новое заявление дворца: королева Метте-Марит не возобновит свои королевские обязанности до следующего лета
После окончания траурного периода в связи со смертью короля Харальда V члены норвежской королевской семьи вступают в новый этап. Дворец объявил их планы на ближайщие месяцы.
Период королевского траура в связи со смертью короля Норвегии Харальда V, скончавшегося 28 августа, закончится 9 октября, ровно через месяц после государственных похорон.
В течение этого времени публичные мероприятия норвежской королевской семьи были приостановлены, проводились только институциональные мероприятия, такие как открытие парламента 2 октября.
Это было одно из первых крупных официальных мероприятий для новоиспеченного короля Норвегии Хокона VIII, на котором он присутствовал в сопровождении своей дочери, кронпринцессы Ингрид Александры, а не королевы Метте-Марит, которая была вынуждена пропустить мероприятие из-за респираторной инфекции во время восстановления после пересадки легких, проведенной 17 июня.
7 октября, Королевский дворец Норвегии опубликовал официальное заявление, в котором изложил расписание королевской семьи на ближайшие месяцы, до следующего лета.
«После окончания траурного периода 9 октября королевская семья постепенно возобновит свою официальную программу. Хотя и не все. Поскольку принц Сверре-Магнус находится в Лиссабоне на первом курсе университета, изучая бизнес и менеджмент в колледже Форвард (там же, где учится испанская инфанта София), а Ингрид Александра планирует вернуться в Австралию к февралю 2027 года, Королевский дом сообщает, что королева-консорт Метте-Марит не планирует посещать какие-либо официальные мероприятия в краткосрочной или среднесрочной перспективе, откладывая начало своей официальной деятельности до лета 2027 года, то есть через 8 месяцев.
«Ее Величество Королева все еще проходит реабилитацию после пересадки легких и, в принципе, не будет участвовать в каких-либо официальных мероприятиях до следующего лета», — говорится в заявлении.
Основную роль возьмет на себя король Хокон. Также сообщается, что в этот период не будет крупных официальных поездок или государственных визитов.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему король Хокон VIII и королева Метте-Марит не будут жить в королевском дворце.