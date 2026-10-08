Новое заявление дворца: королева Метте-Марит не возобновит свои королевские обязанности до следующего лета

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

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Период королевского траура в связи со смертью короля Норвегии Харальда V, скончавшегося 28 августа, закончится 9 октября, ровно через месяц после государственных похорон.

В течение этого времени публичные мероприятия норвежской королевской семьи были приостановлены, проводились только институциональные мероприятия, такие как открытие парламента 2 октября.

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Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Это было одно из первых крупных официальных мероприятий для новоиспеченного короля Норвегии Хокона VIII, на котором он присутствовал в сопровождении своей дочери, кронпринцессы Ингрид Александры, а не королевы Метте-Марит, которая была вынуждена пропустить мероприятие из-за респираторной инфекции во время восстановления после пересадки легких, проведенной 17 июня.

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7 октября, Королевский дворец Норвегии опубликовал официальное заявление, в котором изложил расписание королевской семьи на ближайшие месяцы, до следующего лета.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

«После окончания траурного периода 9 октября королевская семья постепенно возобновит свою официальную программу. Хотя и не все. Поскольку принц Сверре-Магнус находится в Лиссабоне на первом курсе университета, изучая бизнес и менеджмент в колледже Форвард (там же, где учится испанская инфанта София), а Ингрид Александра планирует вернуться в Австралию к февралю 2027 года, Королевский дом сообщает, что королева-консорт Метте-Марит не планирует посещать какие-либо официальные мероприятия в краткосрочной или среднесрочной перспективе, откладывая начало своей официальной деятельности до лета 2027 года, то есть через 8 месяцев.

«Ее Величество Королева все еще проходит реабилитацию после пересадки легких и, в принципе, не будет участвовать в каких-либо официальных мероприятиях до следующего лета», — говорится в заявлении.

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Основную роль возьмет на себя король Хокон. Также сообщается, что в этот период не будет крупных официальных поездок или государственных визитов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, почему король Хокон VIII и королева Метте-Марит не будут жить в королевском дворце.

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