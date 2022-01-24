Новости о здоровье княгини Шарлин: дворец озвучил, сколько еще жена князя Альбера II не появится на публике

Князь Альбер II продолжает выполнять свои королевские обязанности без супруги княгини Шарлин.
Известно, что на этой неделе князь Монако посетил презентацию зимних Олимпийских игр 2022 года. 63-летний Альбер посетил яхт-клубе Монако, где собрались спортсмены, тренеры и организаторы, готовящиеся к отъезду в Китай на соревнования.
Также дворец Монако объявил, что супруге князя Альбера II – княгине Шарлин – предстоит еще несколько месяцев реабилитации до полного выздоровления. Стоит сказать, что в княжестве до сих пор не озвучили причину отсутствия Шарлин, от чего именно лечится княгиня? Ходят слухи, что принцесса ушла от мужа и живет отдельно.
Впрочем, об этом пока никто не узнает, даже если это и правда. Дворец сообщил, что князь Альбер вместе с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой – во время рождественских каникул навещали Шарлин. Альбер в своем заявлении просил уважать частную жизнь семьи, пока принцесса выздоравливает.
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