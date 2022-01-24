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Новости о здоровье княгини Шарлин: дворец озвучил, сколько еще жена князя Альбера II не появится на публике

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Новости о здоровье княгини Шарлин: дворец озвучил, сколько еще жена князя Альбера II не появится на публике

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Getty Images

Князь Альбер II продолжает выполнять свои королевские обязанности без супруги княгини Шарлин.

Известно, что на этой неделе князь Монако посетил презентацию зимних Олимпийских игр 2022 года. 63-летний Альбер посетил яхт-клубе Монако, где собрались спортсмены, тренеры и организаторы, готовящиеся к отъезду в Китай на соревнования.

Также дворец Монако объявил, что супруге князя Альбера II – княгине Шарлин – предстоит еще несколько месяцев реабилитации до полного выздоровления. Стоит сказать, что в княжестве до сих пор не озвучили причину отсутствия Шарлин, от чего именно лечится княгиня? Ходят слухи, что принцесса ушла от мужа и живет отдельно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Впрочем, об этом пока никто не узнает, даже если это и правда. Дворец сообщил, что князь Альбер вместе с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой – во время рождественских каникул навещали Шарлин. Альбер в своем заявлении просил уважать частную жизнь семьи, пока принцесса выздоравливает.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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