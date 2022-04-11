Новости об изнасиловании: как не поддаться страху и панике

Новости об изнасиловании: как не поддаться страху и панике

Страх собственной смерти и гибели близких, опасения стать жертвой агрессии со стороны врага, издевательства, физического и сексуального насилия, являются абсолютно нормальной эмоциональной реакцией. Бояться этого естественно.

Сексуальное насилие является очень тяжким преступлением, целью которого является заставить жертву не просто страдать, но и испытывать стыд, вину, собственное бессилие и беспомощность. Кроме физического издевательства это еще и попытка унизить человеческое достоинство. Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина и телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывают, что делать, чтобы не поддаваться панике.

После просмотра новостей об изнасиловании возможна травматическая реакция, когда воображение рисует ужасные картинки, что это может произойти с вами или вашими родными. Это может вызвать высокий уровень тревоги, страха, которые следует овладеть, чтобы не допустить паники.

Проявление эмоций

Проявляйте свои эмоции наружу экологичным для окружающих способ. Если рядом есть люди, с которыми вы можете поговорить о своих опасениях и страхах, сделайте это.

Трансформирование эмоции

На смещение тревоги и страха влеките в себя злобу и ярость к оккупантам. Как правило, агрессивная внутренняя энергия вытесняет тревожную.

Контроль мнений

Будьте внимательны к своим мнениям. Как только думается что-то пугающее, старайтесь переключиться на разговор с другим человеком или любое другое действие – обустройство быта, приготовление пищи, обучение с ребенком, волонтерская работа. У занятого человека не остается времени на устрашающие мысли.

Контакт с телом

Прислушайтесь к своему телу и будьте в контакте с ним. Если накатывают эмоции, можно растереть лицо, руки, легонько пощипать себя за мочки ушей. В такие моменты глубоко дышите. Если есть возможность, следует подвигаться.

Контакт с собственными потребностями

Прислушайтесь к себе и удовлетворяйте свои основные потребности. Часто от чрезмерной тревоги пересыхает во рту. Поэтому пейте часто маленькими глоточками. Следите за тем, чтобы высыпаться. Отсутствие сна или некачественный сон усиливает тревожные мысли и эмоции.

План действий

Если вероятность стать жертвой насилия высока, разработайте для себя план действий, что вы можете делать, чтобы избежать этого. Как одеваться, вести себя, общаться с потенциальным насильником или избежать возможного общения, где найти безопасное место.

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