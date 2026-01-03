Новую первую леди Нью-Йорка критикуют за дорогие сапоги: сколько стоит ее обувь и при чем тут политика

Рама Дуваджи и Зоран Мамдани / © Associated Press

Причиной дискуссии стала 28-летняя жена Мамдани — художница Рама Дуваджи.

Женщина пришла на присягу своего мужа в остроносых сапогах от бренда Miista со шнуровкой сзади. Стоимость такой пары составляет 630 долларов и она не является доступной, а по мнению многих коментаторов, этот роскошный образ противоречил имиджу политика, который позиционировал себя как «обычного человека».

Рама Дуваджи / © Associated Press

Обувь Рамы Дуваджи / © Associated Press

Однако из-за огласки в Сети и возмутительных комментариев, стилист Рамы Габриэлла Карефа-Джонсон вынуждена была прокомментировать ситуацию. По ее словам, сапоги бренда Miista она взяла в аренду в магазине Frankie для своей клиентки.

На следующий день — 1 января 2026 года состоялась инаугурация мэра. Для новой первой леди города ее стилист выбрала коричневое пальто с высоким воротником, большими пуговицами, украшенное искусственным мехом на манжетах и подоле — это изделие создано на заказ палестино-ливанским дизайнером Синтией Мерхедж из Renaissance Renaissance.