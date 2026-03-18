Общество
88
1 мин

Новые брови королевы Камиллы: визажист Ее Величества рассекретила, во сколько обошлась такая услуга

Брови Ее Величества недавно претерпели изменений и теперь стало известно, что же Камилла с ними сделала.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла / © Getty Images

Член королевской семьи стала последней клиенткой, получившей эксклюзивную процедуру «Кутюрные брови» от Сюзанны Мартин, специалиста по перманентному макияжу из Лондона, известной как «Королева бровей» за ее умение создавать идеальные брови для своих клиенток.

В работе Мартин использует технику татуировки с помощью специальной ручки, чтобы детально прорисовывать каждый отдельный волосок на коже. После длительной консультации, чтобы убедиться в точном соответствии цвета каждому клиенту, гипоаллергенный минеральный пигмент, изготовленный по индивидуальному заказу, вводится под верхний слой кожи.

Как выглядели брови Камиллы раньше / © Getty Images

Две процедуры, каждая по 90 минут, обошлись в общей сложности в 1870 долларов, а коррекция рекомендуется каждые восемь-десять месяцев за 1070 долларов.

Мартин, которая раньше работала визажистом у Christian Dior, известна своим вниманием к деталям и художественным мастерством, а также деликатным подходом. Говорят, что процедуры ощущаются скорее как легкое почесывание, чем при более агрессивном методе микроблейдинга, а эффект получается более мягким и естественным, пишет People.

Как выглядят брови Камиллы сейчас / © Getty Images

Визажист подтвердила в публикации в своем аккаунте в Instagram, что работала с королевой Камиллой: «Наша любимая королева Камилла, всегда рада помочь! ❤️Спасибо за доверие», — написала она под фотографией Ее Величества.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в косметичке у супруги короля Чарльза III и, как она ухаживает за кожей своего лица.

