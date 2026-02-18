Новые доказательства против Эндрю: стало известно, спал ли экс-принц на самом деле с Вирджинией Джуффре

Вирджиния Джуффре и экс-принц Эндрю / © Associated Press

Электронное письмо, обнаруженное в сенсационных материалах дела Джеффри Эпштейна, по-видимому, подтверждает, что брат короля Чарльза — Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — действительно имел «сексуальные отношения по обоюдному согласию» со своей обвинительницей Вирджинией Джуффре, с которой, по его словам, он никогда не встречался.

Вирджиния Джуффре была одной из самых известных обвинительниц Эндрю и Эпштейна за совершенные ими сексуальные преступления, а также активисткой, защищающей жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

В 2015 году она подала иск о клевете против Эпштейна, заявив, что он, вместе с бывшей британской светской львицей и осужденной за сексуальные преступления Гислейн Максвелл, занимался торговлей людьми, когда ей было всего 16 лет в 2000 году, пишет express. Джуффре, которая покончила с собой в апреле прошлого года, также утверждала, что Эпштейн трижды принуждал ее к сексу с бывшим герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет, — в Нью-Йорке, Лондоне и на Виргинских островах США.

Эндрю неоднократно и категорически отрицал эти обвинения, но в 2022 году урегулировал с ней судебный иск, не признав никакой ответственности. Недавно выяснилось, что Эндрю одолжил 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16,5 миллионов долларов) у своих родителей — королевы Елизаветы II и принца Филиппа, чтобы погасить долг, но так и не вернул деньги.

В 2019 году Эндрю в интервью программе BBC Newsnight заявил: «Я совершенно не помню, чтобы когда-либо встречался с этой женщиной», комментируя их знаменитую фотографию, где они запечатлены вдвоем в доме Гислейн Максвел в Лондоне.

То самое фото Эндрю и Вирджинии / © Getty Images

На данный момент Эндрю никак не прокомментировал последние сенсационные материалы по делу Эпштейна. Недавно экс-принц переехал в новый дом, который ему, по слухам, очень не нравится. Мы показывали, как он выглядит.