Новые фото короля: Чарльза и Камиллу запечатлели по пути на службу

Короля Чарльза и его супругу Камиллу в воскресенье сфотографировали в Сандрингеме.

Монарх находится там в уединении по совету врачей, так как принимает лечение от рака и минимизировал контакты с людьми.

В воскресенье Его Величество вместе с супругой королевой Камиллой посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Чарльз был в бежевом пальто и серых брюках, с зонтом-тростью в руках и обут в рыжие замшевые туфли. Он махал рукой людям, пришедшим к церкви поприветствовать его. Камилла была в белом пальто от Fiona Clare, высоких черных сапогах от Russell & Bromley и с зеленой сумкой DeMellier. На голове у королевы была черная шляпа с меховой отделкой.

В субботу король сделал очередное заявление, в котором поблагодарил людей за поддержку.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни. Как знают все, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

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