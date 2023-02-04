Новые окна, потолок, отопление и гостиная: в Киевской области волонтеры восстановили изуродованный войной дом

В частности, благодаря совместным усилиям общественной организации "Медиаоборона" и застройщика Владимира Хоменко, был кардинально восстановлен дом одиноких пенсионеров Нины и Василия Саханда из Нового Залесья, что в Бучанском районе. Почти год назад оккупанты нанесли прицельный удар по их дому, оставив от него только стены. Но сейчас пожилая пара смогла наконец вернуться в свой отремонтированный дом.

"То время страшно вспоминать. Дверей не было, ни одного уцелевшего окна. Стены изуродованы были, отопление уничтожено. А сейчас, благодаря строителям и всем неравнодушным людям, у нас новые окна, потолок, обои, отопление и даже большая гостиная", — рассказала владелица дома, демонстрируя свой восстановленный дом.

Перед командой строителей стояла непростая задача – чтобы вернуть жизнь в изуродованный дом, пришлось полностью обновить крышу, укрепить разбитые стены и провести ремонт внутри – и все это в сжатые сроки. Если бы не волонтеры, этот дом не пережил бы зиму. Государство до сих пор не ввело алгоритм, как восстанавливать разрушенные дома.

"Нет ни методики учета ущерба людей, ни возможности экспертов установить размер убытков, ни возможности как-то правильно их зафиксировать. Поэтому, мы считаем, что государство оставило людей с проблемами один на один", — объясняет Александр Дубинский, основатель проекта волонтерской организации. "Медиаоборона", начавшей свою работу в начале войны.

Только российские оккупанты были вычищены из Киевщины – волонтеры проекта стали доставлять в освобожденные города и села необходимую гуманитарную помощь. В это время стало ясно, что людям нужна и помощь со стройматериалами и рабочей силой.

Впоследствии "Медиаоборона" объединила свои усилия с командой застройщика из Винницкой области – Владимиром Хоменко. Таким образом было отремонтировано несколько домов в Киевской области, владельцы которых не смогли самостоятельно восстановить свои дома.

Результат совместной работы строителей и волонтёров смотрите в сюжете.