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Новый день королевского тура: чета Уэссекских на мероприятиях в Сент-Люсии

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Новый день королевского тура: чета Уэссекских на мероприятиях в Сент-Люсии

Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

У графа и графини Уэссекских продолжается тур в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принц Эдвард и графиня Софи провели третий день своего карибского тура в Сент-Люсии, посвященном платиновому юбилею королевы, где они посетили службу в англиканской церкви Святой Троицы. Снимки были опубликованы в Твиттере монарха.

Также пара побывала в Морн Форчун - холм и жилой район, расположенный к югу от Кастри, Сент-Люсия. Это историческое место, где находятся могилы двух нобелевских лауреатов Сент-Люсии: сэра Артура Льюиса и сэра Дерека Уолкотта.

Софи Уэссекская выглядит замечательно в светлом платье в крупный горох. Известно, что тур продолжится в течение всей этой недели, посетят Софи и Эдвард Антигуа и Барбуду, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины.

Графиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images
Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

Напомним, вчера мы вам показывали, как пара прибыла в Сент-Люсию и как их приветствовали во время приема в Доме правительств.

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