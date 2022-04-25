Новый день королевского тура: чета Уэссекских на мероприятиях в Сент-Люсии

Новый день королевского тура: чета Уэссекских на мероприятиях в Сент-Люсии

У графа и графини Уэссекских продолжается тур в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принц Эдвард и графиня Софи провели третий день своего карибского тура в Сент-Люсии, посвященном платиновому юбилею королевы, где они посетили службу в англиканской церкви Святой Троицы. Снимки были опубликованы в Твиттере монарха.

⛪️ The Earl and Countess of Wessex spent the third day of their Caribbean Tour in St Lucia where they attended a Service at Holy Trinity Anglican Church to mark The Queen’s #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/PnjP60bm6a — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

Также пара побывала в Морн Форчун - холм и жилой район, расположенный к югу от Кастри, Сент-Люсия. Это историческое место, где находятся могилы двух нобелевских лауреатов Сент-Люсии: сэра Артура Льюиса и сэра Дерека Уолкотта.

They later visited Morne Fortune, an historical site and location of the tombs of Saint Lucia’s two Nobel Laureates: Sir Arthur Lewis and Sir Derek Walcott. pic.twitter.com/ireI0uDUll — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

Софи Уэссекская выглядит замечательно в светлом платье в крупный горох. Известно, что тур продолжится в течение всей этой недели, посетят Софи и Эдвард Антигуа и Барбуду, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины.

Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

Напомним, вчера мы вам показывали, как пара прибыла в Сент-Люсию и как их приветствовали во время приема в Доме правительств.

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