Новый день – новое красное платье: пресс-секретарь Байдена в коротком наряде пришла на работу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обожает красный, поэтому в ее гардеробе есть немало вещей этого цвета.

Вчера мы рассматривали образ Карин в красном рельефном платье с воротником, пикантным декольте и короткими рукавами, а сегодня она продемонстрировала на пресс-брифинге уже новый лук в этом оттенке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер была одета в короткое платье с круглым вырезом и рукавами-фонариками, которое она скомбинировала с любимыми бархатными бежевыми туфлями на шпильках и с ремешками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями, элегантные серьги с жемчугом и бриллиантами и серебряный браслет завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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