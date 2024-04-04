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Новый день – новый образ: пресс-секретарь Байдена в огненно-красном мини-платье появилась на работе

Новый день – новый образ: пресс-секретарь Байдена в огненно-красном мини-платье появилась на работе

Новый день – новый образ: пресс-секретарь Байдена в огненно-красном мини-платье появилась на работе

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер в коротком ярком наряде вышла к журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер любит одевать на работу яркие наряды. Вот и в этот раз она появилась на очередном пресс-брифинге в Белом доме в ярком луке.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Карин было мини-платье огненно-красного цвета с короткими рукавами, хорошо сидевшее на ее стройной фигуре.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, пресс-секретарь сделала объемную укладку с локонами и макияж с персиковыми тенями. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на руке – любимый серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер на церемонию в Беверли-Хиллз пришла в пудровом ассиметричном платье макси с драпировкой.

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