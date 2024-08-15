Новый день – новый образ: пресс-секретарь Байдена в розовом костюме вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер любит экспериментировать со своим стилем. Каждый день она демонстрирует новые деловые луки.

В этот раз Карин пришла на брифинг в Вашингтоне в нежном аутфите. На ней был розовый брючный костюм, который она скомбинировала с на тон светлее блузкой с драпировкой и V-образным вырезом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Неизменными остались у пресс-секретаря объемная прическа с кудрями, макияж с дымчато-персиковыми тенями и розовой помадой, золотые серьги-кольца с камнями и серебряный браслет.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на пресс-брифинге в романтической белой блузке с рюшами на широком воротнике, коричнево-черными пуговицами и рукавами-фонариками.

Читайте также:

Деловые образы пресс-секретаря Белого дома – Карин Жан-Пьер (22 фото)