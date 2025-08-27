- Дата публикации
Новый дом Кейт и Уильяма: что думают о переезде Уэльских их новые соседи
Принц и принцесса Уэльские планируют переехать с семьей в дом Forest Lodge в Виндзоре, но их новых соседей беспокоит этот переезд.
Ожидается, что жители жилого парка Крэнборн-Холл станут одними из ближайших соседей Кейт, Уильяма и их троих детей. Многие из них рады приветствовать там семью Уэльских.
«Я рада их видеть. Но надеюсь, что общественность позволит им спокойно жить там всей семьей», — рассказала Daily Mail местная 87-летняя жительница Джин Рив. «В конце концов, у них маленькие дети. Они заслуживают уединения», — добавила она.
Впрочем, некоторые новые соседи Уэльских, говорят, обеспокоены такому соседству, так как понимают, что внимания к этому месту от прессы теперь станет значительно больше.
Издание сообщило, что недавно были приняты некоторые меры безопасности, включая металлический забор с черными сетками-экранами вокруг фасада дома и посадку новых кустарников.
Принц Уильям и принцесса Кейт стремятся жить обычной жизнью, насколько это возможно и, сообщается, что после переезда у них по-прежнему не будет прислуги. Няня их детей Мария Туррион Борралло и несколько домработниц разместятся в небольших домах поблизости.
Напомним, особняк с восемью комнатами Forest Lodge расположен всего в четырех милях от Adelaide Cottage, где семья живет сейчас, поэтому принц и принцесса Уэльские хорошо знакомы с этим районом. Ремонт Уэльские делают за свой счет и переехать планируют до конца года.