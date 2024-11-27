Новый дом Меган и Гарри: стало известно планирует ли семья переезд из США

Несколько месяцев назад стало известно, что принц Гарри и его жена Меган приобрели новый дом в Португалии.

Считалось, что чета Сассекских планирует переезд туда на случай, если принцу Гарри не продлят визу в США. Проблемы с визой могут быть связаны с тем, что новым президентом США стал Дональд Трамп, который уже говорил, что может предпринять меры для депортации принца Гарри.

Теперь же по данным express.co.uk сообщается, что вилла в Португалии еще достроена, ее стоимость составила более четырех миллионов долларов, и Сассекские планируют использовать ее, как дом для отдыха.

Расположен дом в часе езды к югу от Лиссабона на западном побережье Португалии, между Компортой и Мелидесом, который стал популярным местом отдыха для богатых благодаря тому, что там не развит туризм.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"Вилла в Португалии — это больше инвестиция, чем что-либо еще, и строительство еще даже не завершено. Она не была куплена как новый дом, а скорее как место отдыха и то, во что они могут вложить свои деньги, чтобы защитить свои активы", - рассказал инсайдер.

К решению о покупке недвижимости пару подтолкнули принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, которые также владеют домом в Мелидесе и проводят в солнечной стране много времени.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

К тому же, близость к Великобритании позволит принцу Гарри чаще посещать родную страну.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган Маркл хотела получить от королевской семьи, но не смогла этого достичь.

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