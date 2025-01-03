Новый фильм от Меган: жена принца Гарри представила тизер в своем Instagram

Герцогиня Сассекская готовит новый сериал для Netflix и представила в своем Instagram его тизер.
В видео есть несколько разных кадров, на которых герцогиня снимается в красивом доме, когда готовит еду.
"Я была так рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как мне понравилось его снимать. Желаю вам всем фантастического Нового года! Спасибо нашей замечательной команде и команде @netflix. Более чем благодарна за поддержку — и веселье!" - написала герцогиня Сассекская.
Сериал, очевидно, будет основан на образе жизни, в соответствии с ее брендом, который она запустила в прошлом году под названием American Rivera Orchard. Он будет посвящен ее страстям, таким как еда, садоводство, оздоровление, качественное время с близкими и многое другое.
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