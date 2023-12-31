"Новый год по-украински": Владимир и Елена Зеленские показали милое фото у елки

Президентские супруги поздравили всех украинцев с наступающим Новым годом и пожелали жизни и воодушевления тем, кто защищает свободное и безопасное будущее всего мира.

Владимир и Елена Зеленские опубликовали в Instagram совместный пост. На фото президентские супруги запечатлены на фоне елки. Первая леди нежно обнимает мужа сзади, а он ее крепко держит за руку.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Новый год по-украински – когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания сбылись.

Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучше завтра не наступает, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно. Поэтому наш новый год будет таким, каким мы его хотим и сделаем. Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо – это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные. Жизни и силы людям, которые защищают свободное и безопасное будущее – не только собственное, но и всего мира", – говорится в посте.

Елена предстала на фото в красивой вышиванке, созданной в технике "белое по белому", которую скомбинировала с черным низом. Президент был одет в свитшот цвета хаки и черные брюки.

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