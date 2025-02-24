Новый имидж принца Уильяма: какой была реакция его жены - принцессы Кейт

Новый имидж принца Уильяма стал одним из самых обсуждаемых королевских моментов в прошлом году.

Впервые с бородой принц Уильям появился на публике в ноябре 2024 года. Многие королевские поклонники были удивлены такой смене имиджа будущего короля.

Бывший секретарь по связям с общественностью принца Уильяма Джейсон Кнауф поделился несколькими откровениями в специальном выпуске программы "60 минут в Австралии", в том числе и о том, как принцесса Кейт отреагировала на то, что ее муж Уильям решил отрастить бороду, пишет Hello!.

Принцесса Кейт, принц Уильям и король Чарльз / Фото: Getty Images

"Если бы она ей не нравилась, ее бы не было. Я могу вам это сказать!", - так ответил господин Кнауф о реакции принцессы Уэльской на бороду принца Уэльского.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

С тех самых пор принц Уэльский продолжает носить бороду и чувствует себя в новом имидже очень комфортно. Ранее, напомним, мы рассказывали, как принцу Уильяму не разрешали ранее носить бороду и, как они с братом Гарри поссорились из-за решения королевы Елизаветы II в отношении бороды младшего из них.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как король Чарльз III выглядел в юности с бородой.

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