Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу на верность

Король Хокон VIII приносит присягу в соответствии с Конституцией в парламенте Норвегии; рядом с ним на троне — его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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На церемонии присутствовали его мать, королева Соня, а также его дети — кронпринцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Его супруга, королева Метте-Марит, была вынуждена пропустить мероприятие из-за осложнений после пересадки легких.

Король Норвегии Хокон VIII / © Associated Press

Хотя после смерти своего отца, короля Харальда V, Хокон сразу стал королем, ему всё равно необходимо было пройти церемонию. Норвегия является конституционной монархией с 1814 года, а независимым государством — с 1905 года, и после вступления на престол новый король должен предстать перед Стортингом, чтобы принести присягу на верность Конституции. Это требование закреплено в Конституции их государства и является одним из важнейших конституционных актов, связанных с наследованием престола.

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Король Хокон VIII приносит присягу в соответствии с Конституцией в парламенте Норвегии; рядом с ним на троне — его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Именно во время этой церемонии новый король обязуется править в соответствии с Конституцией и законами Норвегии.

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Король Хокон VIII приносит присягу в соответствии с Конституцией в парламенте Норвегии; рядом с ним на троне — его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Клятва короля звучала так: «Я обещаю и клянусь, что буду править Королевством Норвегия в соответствии с его Конституцией и законами; да поможет мне Бог, Всемогущий и Всеведущий».

Также сегодня принцесса Ингрид Александра — которая теперь стала кронпринцессой — в письменной форме принесет перед Стортингом присягу на верность Конституции, чтобы в случае необходимости исполнять обязанности регента своего отца. Она подпишет присягу в Королевском дворце.

Король Хокон VIII приносит присягу в соответствии с Конституцией в парламенте Норвегии; рядом с ним на троне — его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Церемония прошла на фоне траура, в котором находится Норвегия после смерти Харальда. В понедельник его гроб перенесли в часовню Королевского дворца в центре Осло, где он будет находиться до похорон 9 сентября.

Гроб короля Норвегии Харальда V установили в Дворцовой часовне в Осло / © Associated Press

Гроб короля Норвегии Харальда V установили в Дворцовой часовне в Осло / © Associated Press

Норвежская монархия ведет свою родословную от короля Харальда Прекрасноволосого, правившего в IX веке. После того как в 1905 году Норвегия восстановила независимость от Швеции, три четверти избирателей на общенациональном плебисците поддержали сохранение монархии.

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Сегодня роль монархии в значительной степени носит символический характер: власть принадлежит избранному правительству и парламенту, хотя королевская семья по-прежнему представляет Норвегию за рубежом.

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