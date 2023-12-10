Новый образ герцогини Эдинбургской Софи раскритиковали поклонники: что им не понравилось

Герцогиня Эдинбургская Софи на рождественском концерте принцессы Уэльской выглядела очаровательно, но поклонники не оценили ее образ.

Надела Софи трикотажное фактурное платье молочного оттенка от бренда ME+EM, у которого были длинные рукава и высокая горловина. Платье герцогиня сочетала с длинным голубым пальто от бренда Suzannah London и она его носила расстегнутым. Наряд был дополнен коричневой кожаной сумкой через плечо с шипами Isabel Marant и коричневыми замшевыми ботинками выше колена от Gianvito Rossi.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

В Instagram образ Софи назвали "модной катастрофой":

"Волосы в беспорядке, ботинки слишком повседневные, слишком тяжелые и не того цвета", - так написал один из пользователей соцсети про образ герцогини.

Другой пользователь добавил: "Плохое сочетание синего пальто и коричневых ботинок. Софи следовало надеть пальто кремового цвета, подходящее к ее платью, или отказаться от коричневого".

Также подписчики сошлись во мнении, что Софи неудачно подобрала цвет пальто под цвет ее кремового платья, пишет express.

"Кремовое платье прекрасно, но почему небесно-голубое пальто? Выбирайте коричневое или кремовое пальто", - пишет еще один пользователь.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

"Платье и пальто заслуживают более элегантной сумки и обуви".

Также некоторые отметили, что образ Софи больше подошел бы к дневному мероприятию, а не вечернему.

Не секрет, что у герцогини Эдинбургской нет стилиста, который бы занимался ее стилем и образами, а все наряды она подбирает себе сама.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

А вот, кто блистал на концерте так это принцесса Уэльская Кэтрин и принцесса Йоркская Беатрис.

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