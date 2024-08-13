Новый образ Кейт: эксперт по стилю объяснила тонкое послание принцессы Уэльской

Эксперт по стилю Даниэль Роджерс-Кларк из Give Good Dress эксклюзивно рассказала Express.co.uk о том, какой смысл был заложен в полосатом топе с длинными рукавами от Ralph Lauren, которую надела принцесса Кейт в видеоролике, где они с мужем принцем Уильямом обратились к спортсменам.

"Когда видишь Кейт в привычной и доступной манере общения, это дает общественности уверенность в том, что принцесса чувствует себя хорошо и восстанавливается после борьбы с раком".

Эксперт объяснила, что поклонники моды заметят, что Кейт уже носила этот топ. "Бретонская полоска давно считается олицетворением непринужденно шикарного дневного образа. Кейт часто носит полосатый топ как символ привычности и нормальности. Это расслабленный, доступный и узнаваемый стиль".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Ранее Кейт решила надеть полосатый топ во время своего эмоционального видео, в котором она сообщила публике о своем диагнозе рака и о том, что она проходит курс профилактического лечения.

"В своем эмоциональном видео о раке в марте принцесса Уэльская была одета в джемпер в бретонскую полоску от Erdem, она явно чувствует себя комфортно в этом теперь уже фирменном повседневном наряде", - говорит эксперт.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А также эксперт отмечает, что в том, что Кейт носит бретонские полоски, есть "прямой намек" на Олимпийские игры, которые проходили в Париже.

"Бретонские полосы были введены в 1858 году как униформа французского флота. Знаменитый французский модельер Коко Шанель в конце 1900-х годов переработала классическую темно-синюю бретонскую рубашку, которую затем носила во время летних каникул на французском побережье".

Удивил публику и принц Уильям, он появился в ролике с отросшей бородой.

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