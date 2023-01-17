Новый статус обязывает: Михаил Мудрик появился на лондонском стадионе в куртке Gucci и шарфе Louis Vuitton

Трансфер украинского футболиста и игрока "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский "Челси" стал самым дорогим в истории украинского футбола и составил 100 миллионов евро.

Спортсмен должен соответствовать своему статусу, и Михаил это, похоже, хорошо понимает. Скромный парень из города Краснодара, Харьковской области, появился на трибунах стадиона "Стэмфорд Бридж" в светлом костюме от Nike, куртке Gucci (похожая на сайте бренда стоит около 2 тысяч долларов) и с черным шарфом Louis Vuitton на шее (его примерная стоимость - около 500 долларов).

Михаил Мудрик и Дарио Срна (справа) / Фото: Getty Images

Шарф Louis Vuitton / Фото: uk.louisvuitton.com

Куртка Gucci / Фото: gucci.com

В ушах Мудрика мы также заметили серьги-гвоздики с прозрачными камнями, вероятно, бриллиантами. К переходу в английский клуб Михаил, похоже, тщательно готовился. Ранее спортсмен не был замечен с серьгами в ушах. Впрочем, ничего удивительного в желании немного сменить имидж нет, ведь многие топовые игроки, тот же Криштиану Роналду или Дэвид Бекхэм, делали на старте своей карьеры то же самое. Криштиану и сейчас выходит на поле с бриллиантами в ушах.

Михаил Мудрик / Фото: Getty Images

На стадион "Стэмфорд Бридж" Мудрик вышел с флагом Украины на плечах. Игрока представили в перерыве матча, на котором "Челси" встречалась с "Кристал Пэлас".

Михаил Мудрик на стадионе "Стэмфорд Бридж" / Фото: Getty Images

Увидим ли мы Мудрика в лондонском светском обществе в ближайшее время, пока сказать сложно, ведь, очевидно, что амбициозный спортсмен настроен на работу и новые достижения. И мечтает так же, как и Андрей Шевченко, стать обладателем "Золотого мяча".

К слову, напомним, "Челси" в 2006 году отдал 43,8 млн евро за Андрея Шевченко, а еще один украинский футболист - Александр Зинченко - перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал" примерно за 35 млн евро. Боролся "Арсенал" и за Мудрика, но эту гонку выиграл клуб "Челси".

Читайте также: