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Новый титул для Камиллы: что изменится для королевы-консорта после коронации короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
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Новый титул для Камиллы: что изменится для королевы-консорта после коронации короля Чарльза III

Королева Камилла / Фото: Associated Press

6 мая 2023 года король Чарльз III и его супруга королева-консорт Камилла будут коронованы в Вестминстерском аббатстве.

Вот все, что мы знаем об этом историческом дне мы уже собирали для вас в специальном материале. В этот день 74-летний Чарльз официально станет монархом, а на его голову будет возложена корона Святого Эдуарда.

Коронация короля Чарльза III / © Getty Images
Коронация короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Его супруга 75-летняя Камилла также будет коронована на службе, которую проведет архиепископ Кентерберийский. А после коронации Камилла может получить другой титул. Она будет именоваться уже не королевой-консортом, а просто королевой Камиллой, хотя в прессе ее уже давно называют именно так.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

То же самое произошло с покойной матерью королевы Елизаветы II – Елизаветой Боуз-Лайон, которая после смерти ее супруга короля Георга VI стала именоваться королевой Елизаветой или ее еще называли королева мать Елизавета.

Елизавета Боуз-Лайон / © Associated Press
Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
490
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