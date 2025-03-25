Новый удар для Меган Маркл: кузины принца Гарри сделали громкое заявление

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер объявили о запуске конкурирующего бренда, который будет продавать вино.

Младшие дочери графа Чарльза Спенсера (брата принцессы Дианы) и кузины принца Гарри объявили о запуске собственного бренда розового вина под названием "Lala V".

Однако, как пишет express.co.uk, это может вызвать негодование у герцогини Сассекской Меган, жены принца Гарри, которая также планировала продавать вино под своим брендом As Ever.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

"Есть что-то действительно особенное в проектах, которые мы с Элизой запускаем этим летом. Мы работаем над брендом розового вина под названием Lala V — это игра слов на детском прозвище Элизы Lala и французском слове, означающем жизнь, vie", - объяснила девушка.

Она также подробно объяснила идею напитка: "Бренд призван олицетворять joie de vivre — радостное изобилие жизни. Мы с нетерпением ждем возможности отправиться в это путешествие вместе", - говорит Спенсер о предстоящей работе с сестрой.

Не секрет, что Меган Маркл питает особую страсть к вину. А ее блог, который она вела до замужества с принцем Гарри, назывался The Tig, в честь одного из ее любимых итальянских красных вин Tignanello.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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