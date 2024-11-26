Новый выход принцессы Уэльской: Букингемский дворец объявил подробности

Стало известно, на каком королевском мероприятии принцесса Уэльская присоединится к своему мужу, принцу Уильяму.
25 ноября Букингемский дворец объявил, что 42-летняя принцесса Кейт присоединится к своему мужу во вторник, 3 декабря, чтобы приветствовать эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его супругу Ее Высочество шейху Джавахер бинт Хамад бин Сухайм Аль Тани в первый официальный день их двухдневного государственного визита в Великобританию.
По данным дворца, принцесса Уэльская примет участие в официальной церемонии приветствия, которая традиционно начинается в резиденции гостей, после чего последует Конногвардейский парад, приветствия от короля Чарльза и королевы Камиллы, и обед в Букингемском дворце.
К сожалению, на вечернем банкете в Букингемском дворце принцесса Кейт не появится. Напомним, сейчас принцесса сосредоточена на подготовке своего четвертого рождественского концерта Together at Christmas, он состоится 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.
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