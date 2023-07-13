Новый выход в Вильнюсе: Елена Зеленская подчеркнула стройную фигуру черным платьем с белым воротником

Первая леди Украины продемонстрировала новый красивый образ в Литве.
Елена Зеленская в рамках поездки в Литву встретилась с первыми леди и джентльменами разных стран мира, а также посетила Украинский центр в Вильнюсе, где пообщалась с украинскими вынужденными переселенцами.
Зеленская отметила, что инициированный ею очередной, третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября этого года, будет посвящен ментальному здоровью в мире, ведь у него нет границ.
Елена также отметила, что инициированный ею Саммит как первое такое профессиональное сообщество в мире важен именно сейчас.
"Каждая из нас — будь то первая леди или вынужденная переселенка — на своем месте каждый день, ежеминутно влияет на то, каким становится мир, будет ли он лучше и безопаснее место для наших родин и народов", — подчеркнула Зеленская.
Во время встречи первая леди продемонстрировала красивый образ в классических цветах. На ней было черное платье миди от украинского бренда COAT с белым воротником и белыми манжетами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Елены.
Свой аутфит Зеленская дополнила черными туфлями на шпильках. К наряду она прикрепила желтый цветок с синей серединкой. Идеально ровная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги завершили изысканный лук Елены.
Напомним, на неформальном ужине в Президентском дворце в Вильнюсе Елена Зеленская предстала в синем наряде интересного кроя от украинского дизайнера Лилии Литковской. На груди наряд был вышит птицами.
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