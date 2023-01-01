Новый вызов для королевской семьи: Меган Маркл вслед за Гарри собирается выдать собственные мемуары

После мемуаров принца Гарри, которые должны выйти 10 января, появилась информация, что его супруга Меган Маркл тоже собирается написать собственную откровенную книгу. Нет сомнений в том, что она будет популярна и принесет герцогине неплохой доход.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская планирует собственную откровенную книгу сразу после выпуска мемуаров ее мужа Гарри, которые называются "Запасной". Ее книга, как утверждают эксперты, не принесет слишком большого вреда королю Чарльзу III, но буде в большей степени направлена на критику принца Уильяма. А некоторые инсайдеры убеждены, что после откровений Меган, братья Гарри и Уильям больше никогда не смогут примириться. Не исключено, что много интересного Меган может написать и про Кейт, принцессу Уэльскую.

Напомним, после того, как Гарри и Меган выпустили свой фильм на Netflix, где рассказали историю знакомства и жизни в королевской семье многие опасаются, что книга принца вызовет еще больше споров и неприятностей для королевской семьи. Что уж говорить о книге герцогини Сассекской. Сообщается, что в 2021 году пара подписала контракт на четыре книги с издательством Penguin Random House.

Меган и Гарри с Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Принц Гарри получил аванс за свою автобиографию в размере 20 миллионов долларов. Меган уже выпустила свою детскую книгу The Bench в том же издательстве, и ходят слухи, что пара работает над книгой о здоровье. Теперь считается, что загадочной четвертой работой станет автобиография Меган.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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