Ну, наконец-то: королева Мэри появилась на банкете в новой роскошной тиаре

В Королевском дворце в Осло состоялся торжественный банкет в честь визита короля Дании Фредерика X и его супруги королевы Мэри.

Пара, отпраздновавшая 20-ю годовщину со дня своей свадьбы, посетила вчера церемонию приветствия в Осло, а вечером их ожидал банкет.

(листайте фото вправо)

52-летняя королева Мэри появилась на банкете в переработанном лавандовом платье Birgit Hallstein Couture, которое носила на свадьбе принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии. В руках Мэри несла серебристый клатч, расшитый камнями от J.Furmani и обута была в атласные туфли на каблуках Manolo Blahnik с пряжками из камней.

Королева Мэри и король Норвегии Харальд V / Фото: Getty Images

Также мы увидели на королеве Мэри новую тиару – "Жемчужина Пуаре" из сокровищницы королевы Маргрете II. Она была изготовлена ​​в Германии около 1825 года и принадлежала королевским предкам Маргрете из Пруссии, Швеции и Нидерландов.

Королева Мэри на банкете в Норвегии / Фото: Getty Images

Также Ее Величество носила жемчужные серьги-висюльки и брошь с жемчугом, а на ее пальце сверкало жемчужное кольцо. Завершали ее вечерний образ несколько бриллиантовых браслетов на запястьях, красивый макияж и прическа.

В этот же день Мэри и Фредерик побывали в Научном городке Осло в сопровождении норвежской кронпары.

Король Фредерик X и королева Мэри на банкете в Норвегии / Фото: Getty Images

Во время этого выхода Мэри блистала в широких брюках от Сhloe из твила с поясом бежевого цвета, белую рубашку в тонкую голубую полоску, в руках держала сумку Anya Hindmarch, сделала красивую укладку волнами и дневной макияж и надела ожерелье из 18-каратного золота с инициалом ее мужа "F" от бренда Halberstadt.

Королева Мэри и король Фредерик, кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Читайте также: