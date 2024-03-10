Ну, наконец-то: принц Уильям поделился новым фото принцессы Кейт с детьми

Сегодня в Великобритании отмечают День матери. Приятным сюрпризом для королевских поклонников стала публикация новой фотографии принцессы Уэльской Кэтрин с ее тремя детьми. Кадр запостили в соцсетях Уильяма и Кейт Уэльских.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Поздравляю всех с Днем матери. С", - написано в подписи под снимком, на котором Кэтрин запечатлена в окружении ее троих детей. В подписи также отмечено, что автором снимка стал ее муж принц Уильям. И, скорее всего, снимали фото во время пребывания семьи в их особняке Анмер-холл в Норфолке на недавних каникулах.

Принцесса Кэтрин запечатлена сидя на стуле, она в джинсах, куртке и темно-синем свитере, волосы у нее распущены, на лице легкий макияж, а на пальце нет кольца. Кейт улыбается, сидя в окружении детей. Сзади нее стоит принц Джордж, справа принцесса Шарлотта, а слева принц Луи. Все трое детей улыбаются, глядя в камеру.

Это первое официальное фото принцессы Уэльской в этом году. С января Кэтрин не появлялась на публике после того, как ей сделали операцию на брюшной полости.

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