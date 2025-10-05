Ну просто вылитый принц Луи: 5-летний Шарль капризничал на красной дорожке в день восшествия на престол его родителей

Великая герцогиня Стефания и великий герцог Гийом с сыном принцем Шарлем / © Getty Images

Великий герцог Анри и великая герцогиня Мария-Тереза ​​отреклись от престола и теперь эти титулы носят их старший сын Гийом — новый великий герцог Люксембургский и его жена великая герцогиня Стефания.

Возвращаясь во дворец после церемонии приведения к присяге герцог и герцогиня вместе со своим старшим сыном (а теперь и самым младшим наследником престола) принцем Шарлем прошлись по красной дорожке перед собравшимися на мероприятии фотографами.

Великая герцогиня Стефания и великий герцог Гийом с сыном принцем Шарлем / © Getty Images

На фото можно увидеть, как пятилетний принц Шарль, одет в короткие бежевые шорты и синий пиджак капризничал и закрывал уши руками, видимо мальчику не нравился шум толпы и громкие аплодисменты в адрес новой герцогской четы.

На одном из фото видно, как герцогиня Стефания опустилась к сыну и попыталась его успокоить, но мальчик все равно не перестал закрывать уши руками.

Великая герцогиня Стефания с сыном принцем Шарлем / © Getty Images

А позируя на балконе Шарля запечатлели на руках у отца Гийома, который весело улыбался в то время, как его сын кричал и снова закрывал уши. Нам это напомнило 7-летнего принца Луи — младшего сына принца Уильяма и принцессы Кейт Уэльских. Он часто на подобных королевских мероприятиях попадает в объективы фотографов в подобном виде.