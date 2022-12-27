"Нужно использовать каждую возможность, чтобы быть услышанными": Елена Зеленская дала интервью Financial Times

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фото со своим арт-изображением в газете Financial Times.

Первая леди дала интервью международному изданию через три дня после освобождения Херсона.

"Как и все украинцы, тогда я испытывала невыразимую радость от новостей, хоть и пыталась ее сдержать: потому что мы понимали, какие зверства найдем после оккупантов. Сколько боли придется увидеть. Эту боль в новостях из Украины может утомлять. Но, к сожалению, мы не можем выключить новости, ведь теперь война – наша жизнь.

Мое наибольшее опасение – чтобы люди за границей не привыкали к тому, что происходит в Украине. Поэтому я не буду уставать рассказывать об этом журналистам, на официальных приемах, ежедневно общаясь с коллегами из-за границы.

Нужно использовать каждую возможность, чтобы быть услышанными, потому что это залог нашей поддержки", — написала Зеленская.

Жена президента отметила, что именно об этом она рассказала в интервью.

На официальной странице Financial Times в Instagram была опубликована фотография Елены в образе total black. Позировала она во дворе президентского дворца.

"Жизнь Зеленской изменилась после 4 часов утра 24 февраля. Она проснулась от приглушенного грохота взрывов на окраине Киева и заметила, что ее муж уже встал, одетый в костюм и галстук. Когда она спросила, что происходит, он ответил просто: "Все началось" .

Во время обеда с FT первая леди рассказывает о случившемся в ночь вторжения и говорит о рисках "усталости от Украины", — говорится в посте на странице издания.

Напомним, Зеленская посетила больницу "Охматдет", где почитала маленьким пациентам отрывки из классической книги Элеонор Портер "Полианна".

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