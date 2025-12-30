Няня детей принца Уильяма и принцессы Кейт будет удостоена специальной награды: что известно

Мария Тереза ​Борралло / © Getty Images

Реклама

Мария стала няней принца Джорджа — первенца Кейт и Уильяма — в 2014 году. Спустя много лет работы на семью Уэльских, женщина вошла в новогодний список награжденных и получит Королевскую Викторианскую серебряную медаль серебрянузюа заслуги перед семьей.

Мария Тереза ​Борралло с принцем Джорджем / © Getty Images

Пройдя обучение в престижном Норландском колледже, эта специалистка по уходу за детьми, родившаяся в Испании, работает с парой как в частном порядке, так и во время публичных мероприятий. В 2018 году ее видели в характерной коричнево-белой униформе Норландского колледжа, когда она ухаживала за принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой во время свадьбы Пиппы Миддлтон в 2017 году, пишет Hello!.

Мария Тереза Борралло с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images

А совсем недавно ее видели на заднем сиденье автомобиля принца Уильяма, в то время как Шарлотта ехала на переднем сиденье, возвращаясь с рождественского обеда короля Чарльза и королевы Камиллы в Букингемском дворце.

Реклама

В новогоднем списке наград особо отмечаются заслуги людей по всей Великобритании (и некоторых странах Содружества) в самых разных областях, от искусства до спорта и благотворительности, за выдающиеся заслуги и достижения.