Няням не доверяют: кто воспитывает детей Меган и Гарри

Недавно мы рассказывали, сколько стоят услуги няни детей Уэльских – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. А вот Меган Маркл и принц Гарри решили больше не доверять своих детей няне.

Принц Гарри и его супруга Меган доверяют своих детей только одному человеку – это мама Меган – Дориа Редлан. С тех пор, как женщина переехала в дом семьи в Монтессито, она занимается внуками и благодаря ей Сассекские не нуждаются в услугах няни.

Герцогиня Меган и ее мама Дориа Редлан / Фото: Associated Press

Говорят, Меган очень тревожная мать, особенно после инцидента с пожаром в детской комнате, где спал Арчи во время одной из поездок, где за его безопасность должна была отвечать няня. Не беспокоится Меган только тогда, когда за детьми присматривает ее мама.

"Меган чувствует себя гораздо комфортнее, когда дети находятся под присмотром матери, и Гарри очень хотел, чтобы забота о детях оставалась в семье. И Гарри, и Меган очень заботятся о своих детях и перестают беспокоиться о них только в том случае, если Дория отвечает за них, когда они в отъезде", - рассказал источник Express.co.uk, который пожелала не называть свое имя.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"Дориа удивительно близка с детьми и ежедневно помогает Меган. Она также выступает в роли няни, когда они путешествуют за границу без детей. Меган считала очень важным, чтобы детей воспитывала семья, а не посторонний человек, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в отличие от Меган и Гарри с детьми Уэльских им помогает опытная и высококвалифицированная няня Мария Тереза ​​Борралло, которая работает в королевской семье более десяти лет.

Читайте также: