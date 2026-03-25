О браке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци ходят странные слухи

На днях пару запечатлели выходящими из ресторана Eel Sushi в Лондоне, где они присутствовали на дне рождении своего друга. А 22 марта газета The Mail on Sunday сообщила о «дистанции» между Беатрис и Эдо на фоне недавних скандалов, связывающих родителей принцессы — бывшего принца Эндрю и Сару Фергюсон, с Джеффри Эпштейном.

Издание заявило, что разразившийся скандал вбивает клин между принцессой Беатрис и ее мужем, итальянским застройщиком, за которого она вышла замуж в 2020 году. Издание утверждало, что пока Беатрис спокойно поддерживала своих родителей в это время, Эдо был полностью поглощен работой.

«У них уже некоторое время не все гладко, но Беатрис полна решимости преодолеть трудности и найти выход. Беатрис сильно отличается от своей сестры принцессы Евгении. Она действительно хочет видеть в людях только хорошее и закрывает глаза на неприятные истины — именно поэтому она закрывала глаза на поведение своего отца, и то же самое относится к ее вере в Эдо. Она хочет остаться с ним, но он, кажется, все больше отвлекается на работу и поездки. Именно тогда, когда он ей больше всего нужен, он начинает отдаляться», — говорит источник.

Другой близкий к паре источник, эксклюзивно сообщил изданию People, что любые слухи о проблемах в браке между 37-летней Беатрис и 42-летним Эдо — это «полная чушь».

Напомним, в начале февраля, спустя несколько дней после публикации Министерством юстиции США материалов по делу Эпштейна, Эдоардо появился в видеоролике в Instagram, где он рассказывал о поездке в Майами и Палм-Бич во Флориде, в то время как негативные заголовки о его родственниках со стороны жены доминировали в новостном потоке.

«Он очень переживает, что родственники жены повлияют на его бизнес. В последнее время дела у его фирмы идут отлично, и он нашел отличных инвесторов среди богатых жителей Котсуолдса, но это отнимает у него много времени и энергии», — сообщил источник изданию Mail. «Сейчас он думает только о себе. Беатрис просто жаль».

Принцесса не комментирует свою личную жизнь и старается сейчас не появляться на публике вовсе.