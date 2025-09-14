О чем мечтает принц Гарри: его друзья поделились с прессой главной целью герцога

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Друг принца Гарри рассказал журналистам издания Daily Mail о том, что герцог хочет привезти своих детей обратно в Великобританию и показать им места, где он вырос.

Гарри и Меган переехали в США пять лет назад. На этой неделе Гарри приезжал в Лондон, чтобы посетить церемонию Well Child Awards. Меган Маркл не была в Великобритании с сентября 2022 года, а их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет не возвращались со времени празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в июне того же года.

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

В мае в интервью BBC принц Гарри сказал, что он «скучает по Великобритании», но не может представить себе возвращения туда вместе со своей семьей.

Реклама

«Сейчас я не представляю себе мира, в котором я бы привез жену и детей обратно в Великобританию. Я скучаю по этой стране», — заявил тогда принц.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Друг герцога поделился с прессой информацией о том, что Гарри не покидает надежд, что однажды ему удастся привезти сына и дочь на свою родину и показать им места, где он вырос.