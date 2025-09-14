- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
О чем мечтает принц Гарри: его друзья поделились с прессой главной целью герцога
Мечты и цели герцога Сассекского связаны с его детьми — 6-летним принцем Арчи и 4-летней принцессой Лилибет.
Друг принца Гарри рассказал журналистам издания Daily Mail о том, что герцог хочет привезти своих детей обратно в Великобританию и показать им места, где он вырос.
Гарри и Меган переехали в США пять лет назад. На этой неделе Гарри приезжал в Лондон, чтобы посетить церемонию Well Child Awards. Меган Маркл не была в Великобритании с сентября 2022 года, а их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет не возвращались со времени празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в июне того же года.
В мае в интервью BBC принц Гарри сказал, что он «скучает по Великобритании», но не может представить себе возвращения туда вместе со своей семьей.
«Сейчас я не представляю себе мира, в котором я бы привез жену и детей обратно в Великобританию. Я скучаю по этой стране», — заявил тогда принц.
Друг герцога поделился с прессой информацией о том, что Гарри не покидает надежд, что однажды ему удастся привезти сына и дочь на свою родину и показать им места, где он вырос.