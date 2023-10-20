О чем сожалеет король: Чарльз III рассказал о моменте, который его расстроил после коронации

На публичном мероприятии король Чарльз назвал свое самое большое сожаление по поводу выходных, посвященных его коронации.
Монарх признался, что выходные, посвященные его коронации, были прекрасными, но больше всего он сожалеет о том, что исполнителей на концерте в Виндзорском замке он видел плохо. Чарльз заявил, что ему хотелось бы сесть поближе или взять бинокль.
На этом праздничном концерте к королю тогда присоединились и остальные члены семьи – принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские. Во время вчерашнего приема в Букингемском дворце, о котором мы писали ранее, король Чарльз поблагодарил всех организаторов этого исторического мероприятия.
Ранее мы рассказывали, что королевские поклонники обеспокоены тем, как выглядят руки короля Чарльза III.
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