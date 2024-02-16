О королеве Нидерландов Максиме сняли драматический сериал: представлен первый тизер

Недавно был представлен драматический первый трейлер сериала, который называется "Максима" и расскажет зрителю о взлетах и ​​падениях аргентинки Максимы Соррегьета и ее историю любви с наследным принцем Нидерландов Виллемом-Александром.

Нидерландский стриминговый сервис Videoland выпустил тизер перед премьерой шестисерийного сериала, который выйдет 20 апреля.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Associated Press

В сериале покажут первую встречу Максимы и ее будущего мужа, они познакомились в Севилье в 1999 году. Также покажут первую встречу Максимы с ее будущими родственниками – родителями Виллема-Александра – королевой Беатрикс и принцем Клаусом.

Роль королевы играет аргентинская актриса Дельфина Чавес. С первых кадрах в ролике показано детство Максимы, а повествование начинается с голоса за кадром:

"Мой отец всегда говорил мне, что я должна стремиться к самому высокому, много работать. Он научил меня всему. Я та, кто я есть, благодаря ему", - говорит Максима.

Можно увидеть, как Беатрикс, тогдашняя королева Нидерландов, говорит Максиме: "Я понимаю, почему ты ему нравишься".

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Драматический сериал расскажет о воспитании королевы Максимы в Аргентине, ее детстве, взрослении, и о том, как случайная встреча с будущим королем Нидерландов навсегда изменила ее жизнь.

Вероятно, в Нидерландах решили снять фильм о королевской семье вдохновившись британским сериалом "Корона" , но обошлись лишь одной короткой историей.

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