О нем снова все говорят: принц Эндрю попал в очередной скандал

Герцог Йоркский может пропустить рождественский обед в Букингемском дворце и службу в Сандрингеме. По крайней мере так хотел бы король Чарльз III.

На прошлой неделе принц Эндрю стал объектом очередного скандала, когда выяснилось, что "близкий доверенный человек" герцога был предполагаемым китайским шпионом, которому запретили въезд в Великобританию после расследования МИ5.

Предполагаемый агент был настолько близок к принцу Эндрю, что дважды посещал Букингемский дворец, а также Сент-Джеймсский дворец и Виндзорский замок, пишет Daily Mail.

Говорят, король Чарльз был в ярости из-за того, что его младший брат снова втянул королевскую семью в скандал. Монарх хочет, чтобы принц Эндрю сам принял решение отказаться от появлений на публике в ближайшем будущем, а не заставлял Его Величество брать дело в свои руки и отстранять его от всех публичных мероприятий в этот праздничный сезон.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Напомним, принц Эндрю должен был присоединиться к семье на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме и провести Рождество вместе со своей бывшей женой Сарой, а также дочерьми принцессами Беатрис и Евгенией и их детьми.

Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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