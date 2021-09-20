О покойном принце Филиппе выйдет документальный фильм

Выйдет документальная картина в среду, 22 сентября, на канале BBC One.

Британская королевская семья поделилась, что на этой неделе в Великобритании выйдет новый документальный фильм, посвященный жизни и работе герцога Эдинбургского, который скончался весной этого года, недожив до своего 100-летия все пару месяцев.

В съемках документального фильма приняли участие все близкие принцу члены королевской семьи, включая принца Уэльского, герцога Кембриджского и Сассекского, принцессу Анну и графа Уэссекского. Все они поделились воспоминаниями о своем отце и дедушке.

Принц Филипп имел отличное чувство юмора, поэтому герои фильма также расскажут в фильме забавные истории и шутки, связанные с герцогом Эдинбургским.

В преддверии выхода картины семья поделилась в соцсетях первыми кадрами.

Фильм получил название Prince Philip: The Royal Family Remembers и станет данью уважения Его Королевскому Высочеству, в нем будут показаны кадры из семейных архивов, которые ранее не публиковались. Также создатели документальных фильмов получили эксклюзивный доступ к залам Букингемского дворца и встретились с некоторыми из его ближайших сотрудников. Фильм расскажет еще и о карьере Филиппа в Королевском флоте.

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

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