О внуке не забыл: король Чарльз во время приватного банкета поднял бокал за принца Арчи

После церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве семья отправилась на приватный банкет, который прошел за закрытыми дверями.

Уже там, как сообщает пресса, король Чарльз III поднял бокал за своего внука – принца Арчи – сына принца Гарри и герцогини Меган, которому в этот день исполнилось 4 года.

Герцогиня Сассекская и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Как пишет people король Чарльз произнес тост за тех, кого не было на коронации и пожелал принцу Арчи счастливого дня рождения, где бы он не находится.

Сын Чарльза, принц Гарри, тост не слышал, так как сразу же после коронации отправился в аэропорт Хитроу, чтобы вылететь обратно в Калифорнию. Не известно, был ли Гарри приглашен на семейный банкет или нет, но он не присутствовал.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На самой коронации, напомним, принц Гарри выглядел потерянным и ему явно не хватало поддержки со стороны его жены Меган, которая решила не ехать на историческое событие, а остаться с детьми в Монтесито.

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