О войне, любимом муже Филиппе и своем правлении: известные высказывания королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета, которая на этой неделе отмечает свой платиновый юбилей, ни разу не давала интервью за все 70 лет своего правления, но ее регулярные публичные выступления часто расходятся на цитаты.

В преддверии празднования королевского юбилея предлагаем ознакомиться с самыми известными цитатами и высказываниями королевы, которые собрало издание Daily Mail.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

"Неизбежно, что я должна казаться многим из вас довольно отдаленной фигурой, преемницей королей и королев истории".

"Я не могу вести вас в бой. Я не даю вам законов и не вершу правосудие. Но я могу сделать кое-что еще. Я могу отдать вам свое сердце и свою преданность этим старым островам и всем народам нашего братства народов".

Военная радиопередача, в которой Елизавета участвовала со своей младшей сестрой, принцессой Маргарет, 13 октября 1940 года:

Принцессы Маргарет и Елизавета / Фото: Associated Press

"Когда наступит мир, помните, что мы, сегодняшние дети, должны будем сделать завтрашний мир лучше и счастливее. Моя сестра рядом со мной, и мы оба пожелаем вам спокойной ночи. Пойдем, Маргарет. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи и удачи вам всем".

Выступление в день ее 21-летия, 21 апреля 1947 года, переданное по радио из Кейптауна:

"Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим".

Речь в день ее коронации, 2 июня 1953 года:

Королева Елизавета II и принц Филипп в день ее коронации, 1953 год / Фото: Getty Images

"Я искренне поклялся служить вам, как многие из вас поклялись мне. Всю свою жизнь и всем сердцем я буду стремиться быть достойным вашего доверия".

Телеобращение после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже, сентябрь 1997 года:

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"То, что я говорю вам сейчас, как ваша королева и как бабушка, я говорю от всего сердца… Никто из тех, кто знал Диану, никогда не забудет ее. Миллионы других, которые никогда не встречались с ней, но чувствовали, что знают ее, будут помнить ее. Я, например, считаю, что из ее жизни и необычайной и трогательной реакции на ее смерть можно извлечь уроки. Я разделяю вашу решимость хранить ее память".

Дань уважения мужу принцу Филиппу в речи по случаю годовщины их золотой свадьбы в Лондоне, 20 ноября 1997 года:

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

"Он из тех, кто не любит комплиментов, но он просто был моей силой и опорой все эти годы, и я, и вся его семья, и эта, и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он будет когда-либо требовать, или мы когда-нибудь узнаем".

Телеобращение 5 апреля 2020 года, после вспышки пандемии COVID-19:

"Мы должны утешаться тем, что, хотя нам еще многое предстоит пережить, лучшие дни вернутся: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем со своими семьями, мы снова встретимся".

Рождественская трансляция 2021 года:

"Хотя для многих это время большого счастья и хорошего настроения, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году особенно, я понимаю почему".

Послание от 6 февраля 2022 года по случаю 70-летия ее восшествия на престол:

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"И поскольку я с нетерпением жду возможности продолжать служить вам всем сердцем, я надеюсь, что этот юбилей соберет вместе семьи и друзей, соседей и сообщества — после трудных времен для многих из нас — чтобы насладиться празднованием и задуматься о положительных событиях в нашей повседневной жизни, которые так счастливо совпали с моим правлением".

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